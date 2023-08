“Foi o melhor momento da minha vida”: Márcio, o ‘herói’ improvável do concerto dos Limp Bizkit no festival de Vilar de Mouros

O telemóvel de Márcio ainda não parou de tocar. “Desde quarta-feira à noite que amigos meus e pessoas que eu nem conheço não param de me mandar mensagens ou de me identificar em publicações [de redes sociais]”, começa por dizer à BLITZ. “Mesmo aqui no recinto, quando passo, há muita gente que começa a gritar pelo meu nome. É estranho que tanta gente me reconheça e venha pedir para tirar fotos comigo”, confidencia o festivaleiro de 37 anos, “o gajo do aeroporto” como agora é mais conhecido, que teve os seus cinco minutos de fama ao subir ao palco do CA Vilar de Mouros durante o concerto de Limp Bizkit e pôs o público a puxar por ele durante um inusitado dueto com o “ídolo” Fred Durst. “Toda a gente me vem dizer que aquele momento foi brutal”, conta Márcio Gomes, ainda com a voz muito rouca.