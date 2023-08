Os Prodigy chegam a Vilar de Mouros para dançar, fazer ‘mosh’ e lembrar Keith Flint: “Ele ainda está connosco”

27 anos depois da estreia em Portugal, com um concerto na segunda edição do Super Bock Super Rock, na mesma noite que Massive Attack e Da Weasel, os Prodigy ‘aterram’ esta quinta-feira no festival CA Vilar de Mouros. Será a primeira atuação dos ingleses neste evento, mas não no Minho, onde, em 2010, marcaram presença no festival Paredes de Coura. Curiosamente, a passagem dos veteranos da música eletrónica por Portugal tem-se feito sobretudo de festivais: do Sudoeste ao Alive, passando pelo Marés Vivas e North Music Festival, no Porto, e até pelos ‘desaparecidos’ Creamfields e Imperial ao Vivo, os homens de ‘Firestarter’ conhecem bem os cantos à ‘casa’ que é Portugal, tendo apenas dado um concerto de sala no nosso país: foi no então Pavilhão Atlântico, em Lisboa, em 2009. A julgar pelas reportagens de espetáculos recentes, porém, a sua energia está mais calibrada do que nunca para o contexto eufórico e libertador dos festivais de verão.