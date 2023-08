Limp Bizkit em Vilar de Mouros: os vídeos e o alinhamento do concerto em que os ‘millennials’ foram adolescentes outra vez

Alinhamento do concerto dos Limp Bizkit no festival CA Vilar de Mouros, 23 de agosto de 2023:

Out of Style

Thieves (breve versão de Ministry)

Dirty Rotten Bizkit

My Generation

Hot Dog

Rollin' (Air Raid Vehicle)

Heart-Shaped Box (breve versão de Nirvana)

Take a Look Around

Dad Vibes

My Way

Nookie

Full Nelson (com o fã Márcio Gomes)

Behind Blue Eyes (versão The Who)

Boiler

Break Stuff