Festival CA Vilar de Mouros: Limp Bizkit chamam fãs portugueses ao palco, The Last Internationale terminam com ‘Grândola, Vila Morena’

O primeiro dia do festival CA Vilar de Mouros, esta quarta-feira, ficou marcado pelo concerto dos Limp Bizkit que, além de tocarem os temas mais populares da sua carreira, chamaram a palco alguns fãs.

A SIC falou com dois deles, que explicam como o convite se processou, e conversou também com os norte-americanos The Last Internationale, da vocalista Delila Paz e do guitarrista luso-descendente Edgey Pires, que fizeram uma versão de ‘Grândola, Vila Morena’, de José Afonso.