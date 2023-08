Os Limp Bizkit ‘mandam’ no primeiro dia do CA Vilar de Mouros, depois da ‘desfeita’ em 2022: o alinhamento provável e o que pode esperar

Esta quarta-feira, pelas 22h30, os Limp Bizkit darão o seu sétimo concerto em Portugal. A estreia, no longínquo ano de 2000, também foi no Minho (no extinto festival Ilha do Ermal), e desde então a banda liderada por Fred Durst apresentou-se por quatro vezes na agora Altice Arena (à época dos espetáculos, entre 2001 e 2010, Pavilhão Atlântico) e uma no Rock in Rio Lisboa, em 2012. No ano passado, os norte-americanos deveriam ter tocado em Vilar de Mouros, mas acabaram por cancelar a visita a Portugal (tal como outras datas na Europa). O reencontro está marcado para o primeiro dia do festival, no qual atuarão também The Last Internationale (19h35), Enter Shikari (21h00) e, a fechar a noite, os portugueses Xutos & Pontapés (00h00).