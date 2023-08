Marisa Liz cantou para Madonna em Lisboa: “Nunca me passou pela cabeça que um dia seria ela a ouvir-me”

Nas redes sociais, a cantora portuguesa escreve: "Cantei e dancei as músicas da Madonna desde pequenina!! Na altura olhava para ela e achava que tudo era possível!!! Acreditar nos nossos sonhos e acreditar em nós inicia esse sentimento". “Nunca me passou pela cabeça que um dia seria ela a ouvir-me… mas também nunca me passou pela cabeça que seria impossível isso acontecer… e aconteceu!”, congratula-se Marisa Liz, agradecendo a Madonna “pela inspiração de empoderamento, coragem e liberdade”.

Também Dino D'Santiago partilhou um post sobre a festa de Madonna: “A Nova Lisboa em que acredito poderia resumir-se no manifesto que te trouxe em forma de presente por mais um ano de vida que acabas de completar, Madonna”, escreveu, referindo “o cantar urgente do Rúben Torres, invocando pelo descanso dos portugueses de etnia cigana, que deram a vida pelo país, num golpe revolucionário de 1640, que acabou com o domínio da dinastia Filipina sobre Portugal”; “a voz de Soraia Ramos, que nos oferece o legado de Cesária e a liberdade desenhada por Amílcar Cabral”; e “o orgulho da Marisa Liz, por fazer da língua a sua pátria, e nela transpirar todas as intenções primordiais de Variações, num país onde a equidade ainda é uma utopia.”



"A minha família musical é gigante, e mesmo de longe, foi possível durante três dias, unir um exército de Amor, que ao serviço da ARTE, respondesse ao apelo surpresa, que se mobilizou com um uníssono ‘Conta comigo!' Como que do nada, a cidade transformou-se em vários países e culturas que fluíram e trançaram o Rio Tejo para te celebrar, conclui Dino D'Santiago.