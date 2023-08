Tudo sobre o festival CA Vilar de Mouros: horários de concertos, mapa do recinto, transportes e bilhetes

Começa esta quarta-feira mais uma edição do festival CA Vilar de Mouros. Este ano, o festival conta com concertos de Limp Bizkit, The Prodigy, Xutos & Pontapés, Within Temptation, Ornatos Violeta e Guano Apes, entre outros. Cartaz e horários 23 de agosto

00h00 - Xutos & Pontapés

22h30 - Limp Bizkit

21h00 - Enter Shikari

19h35 - The Last Internationale

18h45 - Micomaníacos



24 de agosto

00h30 - The Bloody Beetroots

22h45 - The Prodigy

21h00 - Millencolin

19h30 - Nowhere To Be Found

25 de agosto

00h15 - Pendulum

22h15 - Within Temptation

20h45 - Apocalyptica

19h15 - Bizarra Locomotiva



26 de agosto

00h45 - Ornatos Violeta

22h45 - James

21h00 - Guano Apes

19h30 - Peaches

Mapa do recinto

Com zona de restauração, supermercado e zona para churrascos (no campismo), o recinto dispõe ainda de uma área para pessoas com mobilidade condicionada, com instalações sanitárias preparadas para o efeito. As pessoas que necessitem deste equipamento devem dirigir-se à bilheteira e falar com um membro da equipa. Poderão entrar no festival com um acompanhante.

As portas abrem todos os dias às 17h e as bilheteiras estarão a funcionar a partir das 14h00 desta terça-feira, permanecendo abertas todos os dias, entre as 14h00 e a 1h00. Veja aqui o mapa do recinto, que oferece ainda caixas multibanco, zona de perdidos e achados, um espaço para carregar telemóveis e uma área de assistência médica.

Não será possível entrar no recinto com: drogas ilegais, armas e objetos cortantes, objetos de vidro, correntes, mastros de bandeiras, instrumentos musicais e animais de estimação. Não é também permitida a entrada garrafas de água com tampa, câmaras profissionais ou com objetivas intermutáveis, bebidas alcoólicas vindas do exterior, selfie sticks, capacetes, caixas com comida, objetos arremessáveis e gravadores.

Transportes

Para chegar a Vilar de Mouros, a organização recomenda o uso dos transportes coletivos, como o comboio ou o autocarro, ambos com paragem em Caminha. Todos os dias haverá shuttles gratuitos entre a estação de comboios de Caminha e o recinto do festival, nos dois sentidos. Este transporte funcionará entre as 14h00 e as 4h00, durante o festival, e das 10h00 às 14h00 no dia 27 de agosto.

Para os automobilistas, existe um parque de estacionamento gratuito junto ao recinto, limitado à capacidade do espaço.

Bilhetes

Os bilhetes custam 45 euros (bilhete diário), 90 euros (passe de três dias, para 24, 25 e 26 de agosto) e 120 euros (passe de quatro dias). Os passes de três e quatro dias dão acesso ao campismo. Os portadores de bilhete diário podem comprar, no recinto, uma pulseira por 5 euros, que lhes oferece direito ao campismo até às 14h00 do dia seguinte.

A organização do CA Vilar de Mouros espera receber 70 mil pessoas no decurso dos quatro dias. "Isso está a ver-se na compra dos bilhetes. Estamos a vender mais bilhetes do que em anos anteriores e, esperamos até ao festival, vender muitos mais", avançou à Lusa Diogo Marques, da organização do festival. O responsável acrescentou que "o público está segmentado por dias, de acordo com a sua banda preferida". "A expectativa é que seja uma edição maior que nos anos anteriores e, estamos a preparar tudo para receber as pessoas em ótimas condições", sublinhou.

