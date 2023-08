Carolina Deslandes e Bárbara Tinoco compõem e interpretam musical nos 50 anos do 25 de Abril

Sem revelar muito sobre o musical, a Força de Produção refere que “o nome do espetáculo, extraído de ‘25 de Abril’, um dos mais célebres poemas de Sophia de Mello Breyner Andresen, levanta o véu sobre a história que será levada a palco no ano que em se celebram, precisamente, 50 anos da Revolução dos Cravos [25 de Abril de 1974]”.

As cantoras Carolina Deslandes e Bárbara Tinoco vão estrear-se na composição de música para teatro em “A madrugada que eu esperava”, um musical com texto de Hugo Gonçalves e encenação de Ricardo da Rocha, agendado para 2024.De acordo com a produtora Força de Produção, em comunicado, além de comporem a música, Carolina Deslandes e Bárbara Tinoco irão também representar em “A madrugada que eu esperava”. Uma estreia na representação para Bárbara Tinoco, mas não para Carolina Deslandes, que participou em 2021 no espetáculo “A nova Cinderela no gelo”.

Entretanto, serão feitas audições para “A madrugada que eu esperava”, cujas candidaturas estão abertas até 1 de setembro. Os interessados, que deverão ter entre 18 e 35 anos e saber cantar e representar, deverão enviar, para info@fprodução.pt, um email com curriculum vitae e um vídeo, com duração máxima de três minutos, com o excerto de uma canção e um monólogo à escolha, que “terá de ser obrigatoriamente alojado numa plataforma de ‘online’ (vimeo, youtube, etc...)”.

A Força de Produção refere que as candidaturas selecionadas para a audição receberão resposta até 15 de setembro e que a mesma irá decorrer nos dias 25 e 26 de setembro, em Lisboa. O período de trabalho no espetáculo irá acontecer entre 2 de janeiro e 28 de abril de 2024.

A promotora salienta que, com este “passo em frente nas suas carreiras, enquanto trilham mais um caminho no seu percurso conjunto”, Carolina Deslandes e Bárbara Tinoco cumprem um sonho antigo. “O teatro musical junta duas das coisas que mais gostamos na vida: canções e histórias. É a componente visual a acompanhar o imaginário da canção ao segundo. Por isso, sempre tivemos esta vontade de construir alguma coisa que nos desse a liberdade de cantar sobre personagens, que nos permitisse apresentar esse universo em cima do palco”, afirmou Carolina Deslandes, citada no comunicado.

Já Bárbara Tinoco revelou que “até à ideia de criar um musical foi só um passo, especialmente numa altura em que a Carolina começou a demonstrar interesse em explorar a representação” e o sonho antigo de Bárbara compor uma banda sonora “começou também a ganhar mais espaço”.