Taylor Swift foi a um casamento e os fãs foram atrás dela: a polícia teve de ser chamada

Taylor Swift aproveitou uma pausa na sua nova digressão para marcar presença no casamento do produtor Jack Antonoff com Margaret Qualley, em Long Beach, Nova Jérsia (EUA).

A artista foi avistada no restaurante Black Whale e, assim que a notícia se espalhou, centenas de fãs de Swift encheram as ruas que ladeiam o espaço onde se realizou o casamento para conseguir vislumbrar a estrela

A polícia teve mesmo que ser chamada ao local para repor a ordem. Veja os vídeos: