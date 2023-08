No Posto Emissor, em junho, Fernando Daniel falou sobre a sua relação com o Futebol Clube do Porto, clube do qual é adepto.

“Foi o meu avô materno que fez de mim portista, quando fiz 10 anos, e desde então não penso noutra cor”, diz o cantor, que lançou há dois meses o álbum “VHS - Volume 1”. “Gosto da raça, da ambição, do querer. Temos um treinador que muita gente critica, por ser arruaceiro, mas o Sérgio Conceição tem feito milagres com o meu clube”, acrescenta.

Ouça a resposta completa pela 1h 16m.