Drake quase atingido na cabeça com livro durante concerto: “Dava-te uma sova se me acertasses na cara”

Drake atuou na passada sexta-feira no Chase Center, em São Francisco (EUA), tendo quase sido atingido com o seu próprio livro por um fã.

O fã em questão atirou uma cópia de “Titles Ruin Everything: A Stream Of Consciousness”, livro de poesia editado por Drake, à cabeça do rapper, mas este conseguiu esquivar-se. “Tiveste sorte porque sou rápido. Dava-te uma sova se me acertasses na cara”, disse, citado pelo “NME”.

É a terceira vez este ano que Drake é encarado como “alvo”, tendo já sido atingido por um telemóvel e por um cigarro eletrónico. Nos últimos meses, têm sido notícia este tipo de comportamentos por parte dos fãs: Cardi B, Bebe Rexha, Ava Max ou Harry Styles foram alguns dos artistas que tiveram de lidar com situações semelhantes.