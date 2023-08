Clássico dos Queen retirado de nova versão de “Greatest Hits” por ser inapropriado para crianças

‘Fat Bottomed Girls’, dos Queen, foi removida de uma reedição de “Greatest Hits”, coletânea do grupo que é o álbum mais vendido de sempre no Reino Unido.

Segundo o “Daily Mail”, o tema, originalmente lançado em 1978 no álbum “Jazz” e em single juntamente com ‘Bicycle Race’, foi removido da versão do disco presente na plataforma de streaming Yoto, destinada a crianças.

Na plataforma foi deixado um aviso aos pais, indicando que as canções de “Greatest Hits" “podem versar sobre temas para adultos, incluindo referências ocasionais a violência e drogas”. ‘Fat Bottomed Girls’ terá sido removida por inteiro por ser considerada “inapropriada”.

Em declarações ao mesmo tabloide, um membro da indústria musical disse “não entender por que é que uma canção tão divertida não pode ser aceitável”.