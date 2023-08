Lorde traz comitiva de mais de 50 pessoas ao festival Vodafone Paredes de Coura: o alinhamento provável e os vídeos dos últimos concertos

Lorde é a cabeça de cartaz do derradeiro dia de concertos em Paredes de Coura. Na noite deste sábado ou, para sermos exatos, já na madrugada de domingo (à 1h), a artista neozelandesa apresenta-se pela terceira vez em Portugal, novamente em ambiente de festival, depois de espetáculos no Rock in Rio Lisboa 2014 e na edição portuense do Primavera Sound, em 2018.

À vila minhota - onde encabeça um dia que, no palco principal (Vodafone) apresenta concertos de Lee Fields (18h), Sleaford Mods (19h30), Explosions in the Sky (21h10) e Wilco (23h) - Ella Marija Lani Yellich-O'Connor, de seu verdadeiro nome, traz uma comitiva de mais de 50 pessoas, segundo informou João Carvalho, diretor do festival, à revista “Sábado”.

Terminando em Coura uma breve digressão em festivais europeus que a levou apenas à Irlanda, Inglaterra, Finlândia e Hungria (a BLITZ viu-a no Sziget, em Budapeste, no início da semana), Lorde deverá abrir o espetáculo com o primeiro êxito da carreira, ‘Royals’, com o qual se deu a conhecer quando contava apenas 16 anos. Revisitados serão os três álbuns que lançou (de “Pure Heroine”, de 2013, a “Solar Power”, de 2022), havendo normalmente um maior número de canções interpretadas provenientes do segundo, “Melodrama”, de 2017. Dois inéditos, ‘Silver Moon’ e ‘Invisible Ink’ foram estreados nesta pequena digressão.