James Brown ‘vive’ no Vodafone Paredes de Coura: aos 73 anos, Lee Fields é um jovem valor da velha soul

É impossível ver Lee Fields no palco principal do Vodafone Paredes de Coura sem que memórias da fibra de Charles Bradley, neste mesmo espaço, em 2015 se intrometam nas folhas de contacto coladas na memória. Na verdade, recuando apenas um ano, poderíamos dizer o mesmo da atuação do excelso vulto da soul no Parque da Cidade do Porto: Charles Bradley, que começou por ser um ‘impersonator’ de James Brown, tornou-se, ele mesmo, um dos maiores nomes da soul de tempos ‘modernos’, ainda que tudo nele fosse antigo, fundador, seminal. Apenas o encontrámos tarde na vida. Talvez na nossa, mas ainda a tempo da dele. Que saudades de Charles Bradley, e que saudades de Sharon Jones, e com os Dap-Kings pela mão, que saudades também de Amy Winehouse. Podemos agora secar os olhos por uns minutos?