Explosions in the Sky no Vodafone Paredes de Coura: isto não é só um concerto, é pintura em movimento

Nome inescapável do pós-rock nascido na viragem dos anos 90 para os 00, os texanos Explosions in the Sky inscrevem-se na tendência “sem palavras” não completamente adotada por ‘cúmplices’ de outras paragens, como os canadianos Godspeed You! Black Emperor ou os escoceses Mogwai. Dedicado unicamente a canções instrumentais, a grupo editará em setembro “End”, o oitavo álbum de uma discografia que conta com o seu pináculo em álbuns incensados como “Those Who Tell the Truth Shall Die, Those Who Tell the Truth Shall Live Forever” (2001) e “The Earth Is Not a Cold Dead Place” (2003). Depois disso, rezam as más línguas, foi mais do mesmo - mas em bonito, entenda-se, com ‘suites’ instrumentais onde a dialética entre guitarras ora sensíveis, ora bravias, desencadeiam cumes sinestésicos.