Loyle Carner no Vodafone Paredes de Coura: “Espero que um dia o meu filho veja isto”

Rita Carmo

Momento especial no segundo dia do Vodafone Paredes de Coura. O britânico Loyle Carner abriu o coração num concerto intenso, pulsante, do jazz à poesia, e que certamente entrará no livro de honra da edição de 2023 do festival minhoto. Palavras do próprio, no dia em que mergulhou nas águas do Coura: “Cresci num sítio em que ser homem era ser duro. Eu não me ria à frente dos meus amigos, não conseguia ser eu mesmo. Agora penso: que se lixe tudo isso”