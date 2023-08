Expresso Transatlântico no Vodafone Paredes de Coura: o que uma guitarra portuguesa pode fazer a um festival (sobretudo) de rock

No terceiro dia do Vodafone Paredes de Coura, e após o brilharete d' A Garota Não, na quarta-feira, eis que mais uma banda nacional faz furor no segundo palco do festival. Numa altura em que a chuva, apesar de mansa, caía com alguma insistência, uma plateia numerosa, mas entusiasta, encontrou abrigo no concerto dos Expresso Transatlântico. Mormente instrumental, esta é uma ‘barcaça’ na qual, pela originalidade da inserção deste instrumento em contexto rock, a guitarra portuguesa de Gaspar Varela naturalmente se destaca. Mas, apesar do talento e do carisma do jovem músico lisboeta, é o som da banda, que hoje se apresentou com cinco músicos em palco, que conquista o público. Orgânica, envolvente e amiúde frenética, esta é uma música que apela à festa e à libertação, como aliás Gaspar Varela explicou. E o povo courense obedeceu.