Concerto ‘secreto’ no Vodafone Paredes de Coura: A Garota Não levou 4 canções de amor e uma de intervenção a um antigo quartel de bombeiros

Cátia Oliveira, mais conhecida como A Garota Não, foi a protagonista do concerto-surpresa desta sexta-feira no festival Vodafone Paredes de Coura, um dia depois de ter, de facto, atuado na abertura do palco secundário do festival.

Perante uma plateia de festivaleiros ‘convocados’ no campismo e no recinto, a cantora-compositora de Setúbal cantou quatro canções de amor e uma de intervenção, no Quartel das Artes.

Recordando os tempos em que dava aulas de inglês a crianças, e aproveitando a presença de um pequeno grupo de petizes na plateia, a autora de ‘Dilúvio’ contou que chegou a usar canções infantis para esse efeito.