Vodafone Paredes de Coura: The Last Dinner Party cancelam concerto, festival anuncia substituto

Os ingleses The Last Dinner Party cancelaram a sua atuação no festival Vodafone Paredes de Coura. A banda de indie rock formada em Londres em 2021, e que ainda não conta com qualquer álbum editado, justifica a ausência com “doença na banda” que impossibilitou viagem para Portugal.

Em sua substituição, o festival organizado pela Ritmos anunciou os portugueses Maquiiinaria.