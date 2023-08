John Kiszka, vocalista dos Greta Van Fleet, diz que assumir homossexualidade foi “como se me tivessem tirado um peso enorme dos ombros”

O vocalista dos Greta Van Fleet, Josh Kiszka, falou sobre a sua homossexualidade numa entrevista que deu à revista “Rolling Stone”, defendendo que tê-la assumido publicamente foi como se lhe tivessem tirado um peso dos ombros.

Kiszka assumiu publicamente a sua orientação sexual em junho, revelando nas redes sociais que está “há oito anos” numa relação amorosa com uma pessoa do mesmo sexo.

À “Rolling Stone”, o músico admitiu sentir algum receio por agora ter “um alvo nas costas”. “É lamentável que nos sintamos assim, mas é verdade”, desabafou.

“As reações têm sido de amor, aceitação, humildade e respeito”, acrescenta, contudo, “e isso foi um garante de que as coisas estão a caminhar na direção certa. Enquanto artista, foi como se me tivessem tirado um peso enorme dos ombros, porque, no fim de contas, enquanto artista ou enquanto pessoa, todos queremos ser compreendidos”.

Kiszka recordou ainda um concerto dos Greta Van Fleet em Nashville (EUA), no passado dia 24 de julho, durante o qual os fãs ergueram pedaços de papel coloridos de forma a criar um arco-íris.

“Que tenha havido tanta gente a comunicar e a coordenar-se para fazer isso acontecer foi extraordinário”, afirmou. “Foi difícil para mim lidar com as emoções, e isto talvez soe demasiado profundo, mas essa canção ['Light My Love'] ganhou um novo significado”.

Os Greta Van Fleet, recorde-se, atuam a 6 de dezembro no Campo Pequeno, em Lisboa.