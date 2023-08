The Killers convidam fã russo a subir ao palco e são vaiados: “Não reconhecem um irmão?”

Os Killers viram-se forçados a pedir desculpas após terem convidado um fã russo a subir ao palco, durante um concerto em Batumi, na Geórgia.

O fã em questão foi chamado a tocar bateria em ‘For Reasons Unknown’, com o vocalista Brandon Flowers a questionar o público sobre se este tinha algum problema com a presença de um russo em palco - sendo de imediato alvo de vaias. A Geórgia, recorde-se, foi invadida pela Rússia em 2008.

Ao acabar de tocar o tema, Flowers voltou a questionar os presentes, procurando arrefecer os ânimos: “Não reconhecem um irmão? Não é vosso irmão? Estamos todos separados pelas fronteiras dos nossos países? Não sou vosso irmão, sendo dos Estados Unidos?".

Apesar das palavras do cantor dos Killers, terão sido vários aqueles que abandonaram o recinto em protesto. Depois do concerto, os Killers emitiram um comunicado no qual afirmaram “não querer ofender ninguém”.

“Reconhecemos que esses comentários sobre irmandade podem ser mal-interpretados. Não queríamos ofender ninguém e pedimos desculpas. Estamos convosco e esperamos poder voltar em breve”, pode ler-se.