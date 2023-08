Já começou o Vodafone Paredes de Coura 2023: veja aqui as primeiras fotos de rio, festivaleiros e alegria

Já está em marcha mais uma edição do Vodafone Paredes de Coura, aquela em que se assinala o 30.º aniversário do festival do Alto Minho. Esta quarta-feira, atuam no anfiteatro natural do Taboão bandas como os Yo La Tengo, nome seminal do indie norte-americano; os britânicos Dry Cleaning, revelação do rock britânico, ou o seu compatriota Frank Carter, com os Rattlesnakes. A BLITZ já está no recinto e traz-lhe as primeiras fotos do rio Coura, no qual se banham já muitos festivaleiros. Veja também as imagens da ‘peregrinação', ladeira acima, rumo aos primeiros concertos do dia.