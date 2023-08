Beth Gibbons, dos Portishead, canta Joy Division e David Bowie com refugiadas do Afeganistão

Beth Gibbons, vocalista dos Portishead, juntou-se ao grupo The Miraculous Love Kids of Afghanistan, formado por jovens refugiadas afegãs, para duas versões de temas dos Joy Division e de David Bowie.

Ao lado do grupo, Gibbons interpretou ‘Atmosphere’, dos Joy Division, e ‘Heroes’, de David Bowie. Estas versões foram divulgadas no dia que marca o segundo aniversário da retirada dos Estados Unidos do Afeganistão, que possibilitou o regresso dos talibãs ao poder.

“Sinto-me honrada por poder ser uma voz ao lado destas jovens corajosas e lindas”, afirmou Gibbons. Ouça aqui: