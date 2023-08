Anitta anuncia que o novo álbum sai esta semana e é uma “história de amor da favela”

Anitta apanhou os fãs de surpresa ao anunciar que o seu sexto álbum de estúdio, intitulado “Funk Generation: A Favela Love Story”, sucessor de “Versions of Me”, do ano passado, chega já esta sexta-feira, a partir da 01h da madrugada em Portugal continental.

“Funk Generation: A Favela Love Story” foi revelado aos fãs no início deste mês, acompanhado pela capa e pelo primeiro single, ‘Funk Rave’. “Toda a música que tenho feito ao longo do último ano é música que me enche de orgulho”, contou.

“É incrivelmente brasileira e intencionalmente internacional. Garanti que soava a mim, em todas as fibras da música. O funk brasileiro são as minhas raízes. Foi aquilo que nasci e fui criada para fazer. Fiz isto com a intenção de mostrar a todos essas raízes”.

Confira aqui a capa e ouça ‘Funk Rave’: