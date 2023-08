E agora algo completamente diferente: baixista de Taylor Swift homenageia antigo membro dos Metallica

O baixista de Taylor Swift, Amos Heller, publicou um vídeo em homenagem a Jason Newsted, antigo baixista dos Metallica.

O músico fez uma versão de ‘Blackened’, tema presente em “…And Justice For All”, o primeiro álbum que os Metallica gravaram com Newsted.

À altura, durante as misturas, o baixo de Newsted foi quase que apagado do disco, acabando num volume quase inaudível. Ao longo dos anos, vários músicos acabaram por fazer as suas próprias versões, no baixo, dos temas ali presentes.

Heller foi agora um deles, explicando que “não seria músico se não fosse o thrash metal”. “Não creio que viesse a gostar do género se não o tivesse ouvido todos os dias, a caminho da escola, no carro do meu irmão”.

Ouça aqui a sua versão de ‘Blackened’: