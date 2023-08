Lorde estreou duas canções num festival em Inglaterra: como será em Paredes de Coura?

Lorde atuou na passada sexta-feira no festival Boardmasters, em Cornwall (Reino Unido), tendo interpretado dois temas novos.

No alinhamento oficial do concerto, fotografado pelos fãs, as canções não tinham qualquer título, mas especula-se que se possam chamar ‘Silver Moon’ e ‘Invisible Ink’, respetivamente.

A artista neozelandesa afirmou, em março, que poderia em breve vir a trabalhar em material novo. O seu último disco, “Solar Power”, data de 2021.

Lorde irá regressar a Portugal no próximo sábado, para um concerto no festival de Paredes de Coura. Ouça aqui as duas canções novas: