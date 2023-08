Ivandro recebeu os pais em palco no MEO Sudoeste: “Quero aproveitar este momento para vos apresentar os meus heróis”

Com os passos seguros que tem dado nos últimos cinco anos, o luso-angolano Ivandro chegou ao palco principal do MEO Sudoeste, nesta que é a última noite da 25ª edição do festival, com muito para celebrar. Acompanhado por uma banda coesa, não se coibiu de fazê-lo em grande, chegando mesmo a convidar os pais para se juntarem a ele depois de interpretar ‘Mais Velho’, canção de 2020 a eles dedicada. “Finalmente, hoje, puderam estar cá a assistir”, revelou, “quero aproveitar este momento para apresentar-vos os meus heróis”. O momento de partilha familiar chegou perto do final da atuação, coroando uma noite de emoções fortes para o músico, que passou em revista os sucessos de uma discografia que não se deixa espartilhar por géneros, oferecendo a sua voz com a mesma dedicação às rimas e às melodias.