Bono canta Bob Marley no Festival de Cinema de Sarajevo

Bono e The Edge estiveram na passada sexta-feira no Festival de Cinema de Sarajevo, onde apresentaram o documentário “Kiss the Future”, sobre a relação dos U2 com a cidade.

O filme, co-produzido por Matt Damon e Ben Affleck, conta a história de Bill Carter, funcionário de ajuda humanitária, e dos seus esforços para levar os U2 à capital da Bósnia, então destruída pela guerra.

Ao receber em mãos o microfone, o vocalista dos U2 lançou-se numa versão de ‘Redemption Song’, clássico de Bob Marley. Veja o vídeo: