Rae Sremmurd conquistam o MEO Sudoeste: “Voámos 12 horas para estar aqui e vocês fazem-nos sentir em casa. Nem quero voltar para a América”

Swae Lee e Slim Jxmmi criaram o duo Rae Sremmurd no início da década passada e aterraram, esta noite, no palco grande do MEO Sudoeste com um quarto álbum, “Sremm 4 Life”, acabadinho de editar, bem como um bom leque de sucessos para defender. Com uma entrega admirável, os dois rappers ofereceram ao público do festival da Zambujeira do Mar uma atuação frenética, sendo recompensados com uma “energia incrível” que não se cansaram de elogiar. “Voámos 12 horas para estar aqui e vocês fazem-nos sentir em casa”, exclamaram a dado momento, confessando a pouca vontade que tinham de regressar aos Estados Unidos. “Vocês são sempre assim?”, questionaram, enquanto instigavam os mosh pits.