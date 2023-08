Metro Boomin no MEO Sudoeste: uma atuação em piloto automático de início ao fim

Que Metro Boomin é um dos produtores mais requisitados da história do hip-hop americano da última década não há grandes dúvidas: tem o currículo bem recheado de colaborações com quase todos os nomes de primeira linha, de Kanye West a Drake, de Future a Travis Scott, de 21 Savage a Post Malone, até de Weeknd a James Blake ou Coldplay, fugindo para outros géneros musicais. Com um manancial invejável de êxitos para apresentar, o artista norte-americano de 29 anos subiu esta noite à cabine de DJ montada no palco principal do festival MEO Sudoeste para aquela que foi a sua estreia em solo nacional, embarcando numa ‘ego trip’ mascarada de DJ set que empalideceria perante qualquer playlist bem organizada de uma plataforma de streaming.