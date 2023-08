A mãe de Angus Cloud partilhou, nas redes sociais, um vídeo da primeira audição do ator para “Euphoria”, série onde acabaria por ter o primeiro papel da sua carreira.

“Assim que os criadores da série viram este vídeo, pediram-lhe para ler as deixas do Fezco”, afirmou Lisa Cloud. “É um testemunho do espírito extraordinário do meu filho”.

Angus, falecido no início deste mês, aos 25 anos, assume-se no vídeo como “um pateta” e diz gostar “de toda a música boa”, sobretudo hip-hop. Pouco depois, garante estar “feliz por estar vivo”.