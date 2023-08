No MEO Sudoeste, Bizarrap abraçou a bandeira portuguesa e a camisola de Messi (mas não esqueceu Shakira e Piqué)

Do alto dos seus 24 anos, BZRP foi navegando entre as suas mais de 50 ‘Music Sessions’, das mais desconhecidas às tremendamente populares (as canções com Shakira e Quevedo foram, claro, das mais celebradas), enquanto serviu um cocktail efervescente de bpms mais ou menos aceleradas, desconstruindo com mestria, e sem qualquer tipo de preconceitos, géneros como o trap latino, o reggaeton ou eletrónicas contíguas.

Desde que, em 2019, deu início àquilo que parece ser uma tarefa para a vida - produzir canções com a voz de artistas da América Latina -, Gonzalo Conde, mais conhecido como Bizarrap, tornou-se um dos grandes motores e mais destacados impulsionadores da música interpretada em espanhol. O DJ e produtor argentino estreou-se em Portugal no segundo dia do MEO Sudoeste e mostrou em aproximadamente uma hora como a ideia de subir a um grande palco para “passar música” pode ser bem mais entusiasmante do que apenas debitar êxito atrás de êxito e esperar que a plateia se deixe levar.

Depois de abrir o set com a maximização do minimalismo de ‘Nasty Girl’ (o volume 36 das BZRP Music Sessions), colaboração com a conterrânea Nathy Peluso, Bizarrap foi ziguezagueando entre o cumbiaton sombrio da colaboração com o rapper L-Gante, o electro frenético da sessão protagonizada pela rapper espanhola Ptazeta ou o trap latino da canção que gravou com Eladio Carrión.

Bastante comunicativo, mas sem nunca se distrair da tarefa de colocar a Herdade da Casa Branca a dançar, e sem ‘despir’ o boné e os óculos escuros que já se tornaram imagem de marca, Bizarrap foi elencando razões para nos convencer que a declaração “esto lo hago pa divertirme”, entregue por Residente na sessão #49, é algo com que se identifica totalmente.

Com o pé no acelerador, o jovem maestro argentino levou-nos por eletrizantes cruzamentos com os universos da rapper trans porto-riquenha Villano Antillano ou do nova-iorquino dominicano Arcángel, cuja voz balsâmica preparou uma plateia já completamente rendida para a loucura dos contundentes versos que Shakira dedicou ao ex-parceiro, o futebolista Gerard Piqué: telemóveis lá no alto, coro afinado e ‘Pa’ Tipos como Tú’ serviu de estrela-guia a um set que ainda tinha muito para dar.

“Muito obrigado. Seguimos mais um pouco, ou não?”, provocou Bizarrap antes de refrear os ânimos com a ajuda do rapper argentino Duki e seguir viagem na companhia de Nicki Nicole, Nicky Jam e Tiago PZK. O final, apoteótico, começou a ser desenhado com uma tempestuosa ‘Baby Hello’ e o volume 56 das “Bzrp Music Sessions”, duas colaborações recentes com o porto-riquenho Rauw Alejandro, ex-noivo de Rosalía.

De bandeira portuguesa às costas, agradeceu com um beijo o entusiasmo do público. “É a minha primeira vez no vosso país e queria agradecer por me receberem assim, com este carinho todo. Espero que voltemos a ver-nos”, atirou, depois de pedir para tirar uma fotografia com a plateia, que, nesse momento, já só exigia, entoando os versos a plenos pulmões, o mega-sucesso do verão passado com o rapper espanhol Quevedo. “Uma mais? OK!”, atirou, antes de ‘Quédate’ finalmente ecoar no recinto do MEO Sudoeste. Momentos depois, abandonaria o palco abraçando a bandeira portuguesa e a camisola 10 do futebolista argentino Lionel Messi.