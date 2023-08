Madonna lança em vinil álbum ao vivo gravado no Coliseu de Lisboa: inclui uma versão de ‘Sodade’, de Cesária Évora

Vai ser lançado, em formato vinil, o disco ao vivo que Madonna gravou no Coliseu dos Recreios, em Lisboa. “Madame X: Music From The Theatre Xperience” foi gravado em janeiro de 2020, numa das atuações de Madonna no Coliseu dos Recreios, para a “Madame X Tour”, e tinha conhecido edição digital em 2021. Desta feita, o álbum estará disponível em LP triplo, contando com duas faixas inéditas: ‘Crave’, com Swae Lee, e ‘Sodade’, versão do clássico de Cesária Évora. A data de edição é 22 de setembro.

“Madame X: Music From The Theatre Xperience” conta com a participação dos artistas que tocaram com Madonna nesses espetáculos, como é o caso do guitarrista Gaspar Varela ou da Orquestra Batukadeiras. Da versão de ‘Sodade’ não faz parte Dino D'Santiago, que também interpretou a canção ao vivo ao lado de Madonna. A guitarra pertence a Gaspar Varela e Jéssica Pina é uma das vozes de apoio.