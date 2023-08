Taylor Swift anuncia nova versão de “1989”, provavelmente o álbum mais aclamado da sua carreira

Taylor Swift anunciou o lançamento de uma nova versão de “1989”, o mais aclamado dos seus álbuns.

“1989 (Taylor's Version)” será editado no dia 27 de outubro, exatamente nove anos após o original. O disco encontra-se disponível em regime de pré-venda, através do website de Taylor Swift.

“Este álbum mudou a minha vida, de várias formas”, afirmou, em comunicado publicado no Twitter / X. “Vou ser sincera: é a minha regravação preferida. As canções bónus são de loucos. Não acredito que ficaram no baú”.

O disco, “casa” para temas hoje emblemáticos como ‘Shake It Off’ ou ‘Blank Space’, estará disponível em formato digital, cassete, CD e vinil azul claro. Recorde-se que Taylor Swift atua no Estádio da Luz a 24 e 25 de maio de 2024.