Rock in Rio Febras abre votação para escolha do novo nome do festival

A organização do festival de rock junto ao rio Febras, em Briteiros, Guimarães, abriu uma votação online para a escolha do novo nome do evento, na sequência de uma “intimação” por parte da empresa organizadora do Rock in Rio Lisboa.

Segundo uma publicação na página do festival no Facebook, a votação estão os seguintes nomes: Rock no Rio Febras, Rock Rio Febras, Rock near (but not in) Rio Febras, Rockin' Rio Febras, Super Rock Super Febras.

A votação decorre até às 12:00 de sábado, através deste link.

O festival chamava-se Rock in Rio Febras, mas a empresa responsável pelo Rock in Rio Lisboa notificou a organização a mudar de nome, alegando uso indevido da marca e concorrência desleal. Este ano, na sua segunda edição, o festival de Guimarães já adotou uma designação diferente, autodenominando-se como “Festival de rock que acontece perto do rio Febras”.

Segundo Vasco Marques, presidente da Casa do Povo de Briteiros, instituição particular de solidariedade social (IPSS) que organiza o evento, pelo recinto terão passado cerca de cinco mil pessoas. Na primeira edição, realizada em 2022, foram cerca de 1.500.