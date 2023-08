Ovação de 8 minutos deixa Taylor Swift de boca aberta

O penúltimo concerto da presente digressão norte-americana de Taylor Swift ficou marcado por uma situação invulgar. No espetáculo em Inglewood, na Califórnia, a cantautora não escondeu a emoção ao ser brindada com uma ovação de oito minutos, após ter interpretado a canção ‘Champagne Problems’.

“Nem sei que diga”, confessou Taylor Swift, que em 2024 atuará pela primeira vez em Portugal. “Isto foi uma loucura, e tão lindo. Não sei que faça ou o que diga”.

“Julgo que poderei dizer que, como qualquer pessoa, irei passar por momentos mais negativos ao longo da minha vida. Nesses momentos irei pensar naquilo que vocês acabaram de fazer, e vou sentir-me melhor”, continuou.

“Vou passar décadas a tentar encontrar palavras para o que isto me fez sentir. Perdi o controlo do meu cérebro. A culpa é vossa. Vou andar a flutuar durante o resto do espetáculo. Obrigado por isto”.

Veja o vídeo: