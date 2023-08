Depois dos jovens católicos, o Parque Tejo vai receber a Semana Académica de Lisboa

Depois de receber vários eventos da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), o Parque Tejo, em Loures, vai ser cenário, no próximo mês de setembro, da Semana Académica de Lisboa.

A Semana Académica de Lisboa vai realizar-se na parte dos 100 hectares do Parque Tejo que é da responsabilidade da autarquia de Loures, noticia a rádio TSF. A zona do recinto onde está localizado o “altar-palco” que recebeu o Papa Francisco não será utilizada. Diogo Martinho Henriques, presidente da Associação Académica de Lisboa, explicou que a escolha do local tem a ver com o facto de o mesmo ser “plano”.

A Semana Académica de Lisboa está marcada para os dias 22, 23, 28, 29 e 30 de setembro, com um cartaz ainda por divulgar.