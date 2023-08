30 anos depois, em Paredes de Coura: o que vamos ver na edição de 2023 do festival

Oitenta mil escudos em “agrupamentos musicais”, 40 mil escudos para despesas de eletricidade e equipamento e 1500 escudos em gasolina e cartões telefónicos: em 1993, eram estas as contas da primeira edição do festival de Paredes de Coura, um sonho que nasceu na pequena vila minhota e que, na estreia, se fez com o equivalente a 600 euros, na moeda de hoje. 30 anos depois, o sonho cresceu e transformou-se num dos festivais mais acarinhados e respeitados do verão português.