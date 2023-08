Rita Carmo

Depois de alguns dias de pré-festival no campismo, as portas do recinto da Herdade da Casa Branca, na Zambujeira do Mar, abriram-se esta quarta-feira para quatro dias de espetáculos. Preparámos para si uma seleção da música que vai passar pela 25ª edição do MEO Sudoeste: siga por aqui para descobri-la