Morreu Rodriguez, o músico que o documentário “À Procura de Sugar Man” resgatou ao silêncio

Morreu Sixto Rodriguez, o músico norte-americano cuja história invulgar foi contada, em 2012, no documentário “Searching for Sugar Man”. O cantor-compositor tinha 81 anos. A notícia foi dada no seu site e nas suas redes sociais.

Nascido em Detroit, no estado norte-americano do Michigan, Rodriguez era filho de imigrantes mexicanos e gravou dois álbuns: “Cold Fact”, em 1970, e “Coming to Reality”, em 1971. Perante a falta de impacto dos discos, o artista desistiu da música e dedicou-se a outros trabalhos, tendo, em 1981, concorrido ao cargo de mayor de Detroit.