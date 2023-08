Giulia Be no MEO Sudoeste: as lágrimas de emoção desta “menina solta”

Em apenas quatro anos, Giulia Be tornou-se uma das cantoras pop brasileiras mais bem-sucedidas e celebradas em Portugal. Depois da estreia adiada, que deveria ter acontecido na edição de 2020 do Rock in Rio-Lisboa que não se realizou devido à pandemia, a voz de ‘Menina Solta’ subiu pela primeira vez a um palco nacional neste primeiro dia de MEO Sudoeste.

Depois de assumir, bem no início, que este era o primeiro espetáculo da digressão, Be mostrou-se agradecida pelo carinho do público, percorrendo o palco de um lado ao outro enquanto foi apresentando um alinhamento bem recheado, assente especialmente no álbum de estreia, “Disco Voador”, editado no final do ano passado, mas que recuperou também algumas das canções que a levaram até ele.