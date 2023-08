Taylor Swift quer “fazer tantos álbuns quanto for humanamente possível”

Taylor Swift quer “fazer tantos álbuns quanto humanamente possível”, contou a própria ao seu público.

A revista “Variety” esteve presente no último espetáculo da etapa norte-americana da “Eras Tour”, em Los Angeles, onde Swift deixou os seus planos para o futuro.

“Não andámos em digressão durante cinco anos. Tínhamos uma pandemia global, tínhamos coisas mais importantes com que nos preocuparmos”, disse.

“Mas toda a minha vida tenho dado concertos enquanto forma de lidar com as coisas. Passo por um processo onde sinto algo, e escrevo uma canção sobre isso. Mostro-vos e pergunto: também gostam? Também se sentem assim?”.

“Portanto, quando vocês estão num concerto, se abanarem a cabeça, tiverem contato visual comigo ou cantarem as letras, isso valida as minhas emoções e não me faz sentir sozinha”, continuou.

“Pelo que decidi, de forma a manter essa conexão, já que não podia dar concertos iria compor e lançar tantos álbuns quanto humanamente possível”.

O último álbum de originais de Taylor Swift, “Midnights”, foi editado em 2022. A cantautora, recorde-se, passa por Portugal a 24 e 25 de maio de 2024, no Estádio da Luz.