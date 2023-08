No Circo Máximo de Roma, Travis Scott chamou uma surpresa ao palco: Kanye West

Travis Scott atuou esta semana no Circo Máximo, em Roma, tendo chamado ao palco um convidado especial: Kanye West.

“É o único ser humano neste planeta que caminhou ao meu lado, independentemente de tudo", disse, ao apresentar Kanye. Perante os muitos aplausos do público, os dois rappers interpretaram ‘Can’t Tell Me Nothing', tema de 2007.

“Não existe ‘Utopia’ sem Kanye West. Não existe Travis Scott sem Kanye West”, acrescentou. “Não existe Roma sem Kanye West”.

Esta foi a primeira vez que Travis Scott e Kanye West partilharam um palco, desde os espetáculos em torno de “Donda 2”, no ano passado.

Kanye tem-se mantido afastado dos olhares do grande público após ter proferido várias declarações antissemitas, chegando mesmo a elogiar Hitler e a negar o Holocausto.