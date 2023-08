Festival da Canção 2024 abre inscrições: aumentam as vagas para livres submissões

Estão abertas as inscrições para a edição de 2024 do Festival da Canção, anunciou esta segunda-feira a RTP.

Do concurso sairá o representante português para a edição de 2024 do festival da Eurovisão, que se irá realizar em Malmö, na Suécia.

O Festival da Canção contará com 20 canções a concurso, sendo que as vagas para candidaturas livres vão passar de cinco para seis. Recorde-se que Mimicat venceu o Festival da Canção 2023 com ‘Ai Coração’, tema de livre submissão, isto é, que não concorreu a convite da organização.

O formato irá manter-se o mesmo, com duas semifinais, cada qual com dez concorrentes. Em cada uma das quais, seis entradas serão apuradas para grande final: cinco através da votação do júri e do público, o sexto exclusivamente pelo público. Na final, onde se apresentam 12 canções, o vencedor será eleito através de uma combinação de votos do júri regional e do televoto.

As inscrições estarão abertas até 15 de outubro, podendo concorrer todos os cidadãos de nacionalidade portuguesa ou residentes no país.