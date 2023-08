Ryan Gosling enviou uma ‘flash mob’ da “Barbie” à realizadora Greta Gerwig

Ryan Gosling enviou à realizadora Greta Gerwig uma flash mob inspirada em “Barbie”, por ocasião do 40º aniversário desta, que se celebrou na passada sexta-feira.

Um vídeo publicado no TikTok mostra Gerwig com um grupo de dançarinos que interpretam duas das canções do filme que já lucrou mais de mil milhões de dólares em bilheteira: ‘I’m Just Ken' e ‘Dance the Night’.

No final, é possível ver a realizadora a limpar algumas lágrimas de emoção. Veja o vídeo: