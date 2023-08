Julian Casablancas dos Strokes imitou Alex Turner, vocalista dos Arctic Monkeys: aconteceu em Singapura

Os Strokes atuaram no início do mês em Singapura, num concerto com um momento curioso: uma espécie de “homenagem” do vocalista Julian Casablancas a Alex Turner, dos Arctic Monkeys.

De acordo com o “NME”, antes de interpretar ‘Juicebox’, tema lançado em 2005, Casablancas agradeceu ao público e, num sotaque semelhante ao de Turner, num registo de ‘crooner’, afirmou: “espero que não tenham tido de viajar muito [para nos ver]”. De imediato, Casablancas reconheceu: “Isto soou muito aos Arctic Monkeys de hoje”.