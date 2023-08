Mariza cantou ‘Foi Deus’ para o Papa Francisco

Mariza atuou esta quinta-feira na cerimónia de acolhimento das Jornadas Mundiais da Juventude.

No Parque Eduardo VII, em Lisboa, a fadista subiu ao palco para interpretar ‘Foi Deus’, na presença do Papa Francisco. No final, o sumo pontífice não deixou de aplaudir a prestação de Mariza.

Mais tarde, nas redes sociais, a fadista referir-se-ia às Jornadas Mundiais da Juventude como “a maior concentração de amor que alguma vez vi”, agradecendo aos fãs.