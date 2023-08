Entrevista a Sérgio Godinho: “Sei pouco de música. Sigo a máxima ‘se soa bem, avance-se’”

A poucas semanas de celebrar o 78.º aniversário, Sérgio Godinho continua cheio de planos: em maio, viu chegar aos escaparates “75 Canções”, uma versão revista e atualizada do seu songbook, composto por letras, partituras e cifras. Ao longo do ano, tem dado concertos, ora em festivais ora em auditórios, e no final de outubro deverá editar um novo romance. À BLITZ, falou sobre as novidades que traz “75 Canções”, a importância que este tipo de livro teve na sua vida de jovem melómano e aquilo que é possível fazer com as rimas, e as palavras.