Lily Allen sobre Sinéad O’Connor: “Se não consegues defender as pessoas em vida, não o faças na morte”

Lily Allen disse-se “irritada” pela “covardia” dos tributos a Sinéad O'Connor, afirmando que os mesmos que hoje a homenageiam ignoraram a artista irlandesa em vida.

“É difícil não me sentir irritada quando há tanta gente a publicar sobre a Sinéad, sobre a coragem dela. Pessoas que nunca na vida estariam ao lado de alguém que acreditava em algo”, escreveu a artisya inglesa no Twitter. “É covardia. Se não consegues defender as pessoas em vida, não o faças na morte”.

Mais tarde, Allen acrescentou ainda: “sentiam muita empatia por ela, mas não a mostraram ou expressaram até ela morrer. Que diz isso sobre nós?”. A conta oficial de Lilly Allen no Twitter foi, entretanto, apagada.

As palavras da artista britânica vão ao encontro das declarações de Morrissey, que afirmou no seu website oficial que os media e a indústria musical “não tiveram a coragem de lhe prestar apoio enquanto [Sinéad] era viva”.