Jay-Z interessado na compra do clube de futebol Tottenham

Jay-Z estará interessado na compra do clube de futebol londrino Tottenham Hotspur, noticia o “Football365”.

O atual dono do clube, o multimilionário britânico Joe Lewis, encontra-se a ser investigado por fraude. Lewis é acusado de ter abusado de informações privilegiadas, para beneficiar alguns amigos na compra e venda de certas ações.

Caso seja condenado, Lewis poderá vir a cumprir pena de prisão e a pagar multas elevadas. Caso isso suceda, Jay-Z está na linha da frente para comprar o clube, revelou fonte próxima do rapper ao “Daily Express”.

Apesar de o Tottenham estar avaliado em cerca de 2,55 mil milhões de euros, a mesma fonte acredita que Jay-Z terá capacidade para comprar o clube “com a ajuda de mais investidores”.

Não é a primeira vez que Jay-Z tenta comprar um clube de futebol. Em 2010, o rapper quis investir no Arsenal, rival do Tottenham, após ter ficado fã do antigo avançado Thierry Henry. “Não sei muito sobre o negócio do futebol mas, se tiver uma oportunidade, quem sabe?”, disse, à altura.